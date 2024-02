Palermo, colpi di pistola esplosi in strada durante una rissa: uno in carcere e due ai domiciliari

È stata eseguita questa mattina una misura cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Palermo, per tre persone indagate per la rissa e i colpi d’arma da fuoco esplosi la notte del 10 dicembre tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, in pieno centro a Palermo, in una zona di movida.

Uno dei tre – le cui iniziali sono C.M. – è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono finiti agli arresti domiciliari. Sei o sette i colpi d’arma da fuoco esplosi in strada da una persona che sarebbe poi scappata a bordo di una moto Honda Sh davanti a centinaia di clienti dei locali della zona.