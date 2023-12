Palermo, maxi rissa con colpi di arma da fuoco

Maxi rissa con colpi d’arma da fuoco esplosi tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, intorno alle 3 della scorsa notte, a Palermo. Numerosi residenti hanno sentito distintamente sei o sette colpi d’arma da fuoco in strada esplosi da una persona che sarebbe poi scappata a bordo di una moto Honda Sh. Sul posto – una delle zone della movida del capoluogo – sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.