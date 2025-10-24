Linguaglossa, violenta rissa davanti a un bar: sedie e sgabelli usati per colpire

Una violenta rissa in pieno centro a Linguaglossa, in provincia di Catania. Per questo i carabinieri hanno denunciato tre persone.

La rissa a Linguaglossa

Tre persone sono state identificate e denunciate per una violenta rissa avvenuta la sera del 23 giugno, nei pressi di un noto bar del centro storico di Linguaglossa. Una lite scoppiata intorno alle 20 e rapidamente degenerata, coinvolgendo più persone. Tanto che qualcuno ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) per chiedere aiuto. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno trovato una trentina di persone radunate, tra cui anche alcuni dei partecipanti. Visibilmente alterati, hanno rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dei carabinieri, per poi scappare.

Le indagini per la rissa a Linguaglossa

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno individuato i responsabili e ricostruito ogni fase della vicenda. I militari sono riusciti anche a chiarire il ruolo di ciascun partecipante. Gli investigatori, infatti, sono riusciti a individuare tre partecipanti. Tre uomini di 43, 37 e 36 anni, residenti rispettivamente a Salemi, Piedimonte Etneo e Sant’Agata di Militello, che hanno preso parte attiva alla rissa, utilizzando anche sedie e sgabelli per colpire gli avversari durante l’aggressione. Esaminando diversi filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo numerose testimonianze, i militari hanno cristallizzato le condotte dei tre. E hanno evidenziato come alcuni di loro, dopo i primi momenti concitati, abbiano tentato di fuggire a bordo di un’auto.

I tre uomini denunciati per la rissa

In più occasioni, inoltre, avrebbero pronunciato minacce legate al possibile uso di armi. Le perizie mediche e i referti ospedalieri hanno confermato la gravità delle lesioni riportate da alcune delle
persone coinvolte, che sono state dimesse dal Pronto soccorso con prognosi fino a quindici giorni.
Sulla base degli indizi raccolti, i tre uomini sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno affrontare un processo per rissa.

