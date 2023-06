Lentini, rissa in mezzo alla strada: arrestate tre persone

Una rissa tra quattro persone in via Gaeta a Lentini, in provincia di Siracusa. Sul posto sono intervenuti, intorno all’1.15 di questa notte, gli agenti del commissariato. Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a separare i quattro. Uno di loro è riuscito a scappare. Gli altri tre – un uomo di 47 anni, un 26enne e una donna di 49 anni – tutti già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati per i reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per tutti e tre sono state necessarie le cure da parte dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale per le ferite riportate nel corso della rissa. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, i tre arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari. Non è ancora chiaro quale sia il motivo della rissa ed è proprio su questo che stanno andando avanti le indagini da parte degli investigatori.