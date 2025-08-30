Rissa in strada tra due famiglie nel Palermitano: sette denunciati

30/08/2025

Una rissa in strada tra i componenti di due famiglie è avvenuta ad Altofonte, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato sette persone. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire il movente e l’esatta dinamica di quanto accaduto.

