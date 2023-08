Panificio e pizzeria con lavoratori in nero e carenze sanitarie. Sospese attività a Riposto

Due commercianti denunciati e un terzo multato dai carabinieri di Riposto. Durante i controlli in un panificio e una pizzeria/gastronomia sono stati trovati dei lavoratori in nero ed è emersa anche la sorveglianza sanitaria degli impiegati. I due titolari sono stati denunciati e hanno ricevuto multe dell’importo di oltre 14mila e oltre 7mila euro. Le attività imprenditoriali – i cui nomi non sono stati resi noti alla stampa – sono state sospese. Nel terzo caso i carabinieri hanno scoperto che un detenuto in semilibertà aveva ottenuto l’autorizzazione a lavorare nella ditta ma, di fatto, sul fronte fiscale risultava essere un volontario e non un impiegato. La titolare è stata multata per 3.600 euro ed è stata avviata la procedura per la riqualificazione del rapporto di lavoro da volontario a subordinato.