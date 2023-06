Berlusconi: rinviata la seduta dell’Ars, bandiera a mezz’asta e parlamento fermo per una settimana

Era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità: la seduta dell’Assemblea regionale siciliana prevista per oggi pomeriggio è stata rinviata dopo la morte di Silvio Berlusconi. Bandiera a mezz’asta anche a Palazzo dei Normanni: lo resterà per tre giorni. La seduta è stata rinviata al prossimo martedì, col parlamento siciliano che rimarrà fermo per una settimana. Salta l’opportunità di valutare la legge voto sul dimensionamento scolastico presentata da Caterina Chinnici (Pd), così come rimangono fermi al palo – ma questa non è una novità – gli otto mesi di debiti fuori bilancio da portare all’attenzione dell’assemblea e dunque votare. «Un doveroso segno di rispetto verso un uomo delle Istituzioni, un leader in molti campi della società, che ha caratterizzato per tanti anni la storia italiana, europea e mondiale» dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.