Avola, denunciato un uomo per la ricettazione di un trattore

La targa con il numero di telaio punzonata e diverse parti necessarie per l’identificazione alterate. Così gli agenti del commissariato di Avola hanno trovato un trattore di elevato valore economico. Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno fermato l’uomo che era alla guida del mezzo agricolo in una zona rurale di Noto, in provincia di Siracusa. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno ricostruito che il trattore era stato rubato sempre nel territorio netino nel mese di aprile del 2016. Da lì, sono iniziati ulteriori accertamenti e sono emerse le manomissioni effettuate sul mezzo nel tentativo di renderlo non più identificabile. Al termine delle verifiche tecniche, l’uomo è stato denunciato per ricettazione il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.