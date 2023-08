Annunciata la riapertura dell’aeroporto di Catania. «Arrivato via libera da parte di Enac»

«Qualche minuto fa è arrivato il via libera dell’Ente nazionale per l’aviazione civile alla riapertura del Terminal A di Fontanarossa», ad annunciarlo è il presidente della Regione Renato Schifani. Stando alle parole del governatore «già da questa sera l’operatività dello scalo catanese tornerà alla progressiva normalità».

«Sono stati giorni difficili per tutte le istituzioni coinvolte ma soprattutto per i viaggiatori siciliani e per i tanti turisti, costretti a disagi che non avremmo mai voluto si trovassero ad affrontare. Voglio – conclude Schifani – solo ringraziare chi in questi giorni non si è mai fermato, lavorando giorno e notte senza soluzione di continuità, per restituire a tutti noi la piena funzionalità di una infrastruttura strategica per il turismo e l’economia della nostra Isola». Nei giorni scorsi era stato inaugurato un terminal temporaneo aggiuntivo realizzato con una maxi tensostruttura dell’Aeronautica militare. Il rogo, invece, risale alla notte del 16 luglio scorso. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte della magistratura che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di incendio colposo.