Tangenziale di Catania, restringimenti per lavori di pavimentazione in direzione Messina

Sulla tangenziale ovest di Catania sono stati avviati i lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra lo svincolo di zona industriale sud e zona industriale nord. In base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in direzione Messina, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso. Le lavorazioni saranno eseguite con turnazione sulle 24 ore. Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio.