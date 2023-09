Remax Arteka incontra il ceo di Euromq.it: «Oggi le case si valutano grazie alla certezza dei dati»

Una giornata all’insegna della formazione ad Acireale, nel Catanese, dove gli associati di Remax Arteka hanno avuto la possibilità di confrontarsi con Max Pochetti, ceo di Euromq.it, piattaforma per la consulenza immobiliare con un approccio votato alla modernità. «Oggi possiamo affiancare alla tradizionale valutazione un’altra tipologia basata sui dati – spiega Pochetti – Da qui nasce il termine Data ReCostumer Experience». Una definizione connessa al presente, ma soprattutto a un futuro dove sarà protagonista l’intelligenza artificiale. Euromq è rivolto non soltanto a chi vuole vendere ma anche a chi vuole acquistare casa. Un valido aiuto per gli associati nel raggiungere certezze e non più approssimazioni. Ma anche, prosegue l’esperto, per dare un nuovo andamento alla professione e premiare chi, negli anni, ha sviluppato reale esperienza. L’intelligenza artificiale infatti, per Pochetti, «farà emergere l’incompetenza di molti professionisti che magari mettono l’immobile sul mercato a un prezzo sbagliato».

L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema, ancora più urgente «in un Paese come l’Italia, dove il mercato non ha ancora capito il valore dei dati». Il corso, della durata di quattro ore, ha coinvolto l’intero gruppo Arteka – capitanato dai broker Simone Vasta e la moglie Rossana Cavallaro. «L’evento di oggi – affermano i titolari – è servito ad approfondire e migliorare le tecniche innovative per le valutazioni immobiliari che già usiamo da un anno e mezzo». Un focus sulle novità del sistema di valutazione che viene proposto ogni anno. «Organizziamo un incontro ogni anno a settembre per capire tutte le modifiche apportate nel sistema – aggiunge Cavallaro – Siamo l’unica agenzia Remax a Catania e provincia ad aver sposato tale progetto». Euromq è uno strumento di lavoro indispensabile per un professionista che vuole fare la differenza. E che si forma costantemente, come singolo e come squadra: come questa estate, con la giornata di orienteering sull’Etna.