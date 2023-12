Regione, via libera alla stabilizzazione (volontaria) dei 3700 precari Asu

A palazzo dei Normanni la commissione Bilancio ha ancora sotto mano la Finanziaria. Oggi è toccato alla norma che metterebbe fine dopo anni di attesa al precariato dei lavoratori Asu, approvata dalla commissione parlamentare con grande soddisfazione del governo.

«Avevamo assunto precisi impegni sulla lotta al precariato storico, oggi dimostriamo ancora una volta di saper mantenere la parola data – dice Marco Falcone, assessore all’Economia – Ai sindacati e ai lavoratori avevamo chiesto qualche settimana di pazienza per reperire le risorse necessarie alla stabilizzazione dei 3700 lavoratori Asu e questo è il risultato raggiunto dal governo Schifani».

«Grazie all’articolo 13 della Finanziaria attualmente in discussione all’Assemblea regionale siciliana, diamo il via alle stabilizzazioni su base volontaria attese da lunghi anni, rese possibili da uno stanziamento da ben 24 milioni che ci consente di assicurare a queste figure anche la copertura previdenziale – continua Falcone – Ciascuno di loro potrà scegliere fra il mantenimento dell’attuale contratto o il passaggio a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, muovendo un passo verso la stabilità occupazionale. Dopo aver messo in sicurezza gli ex Pip, oggi è il momento degli Asu. Raggiungiamo un obiettivo che rende la nostra Regione più solida e ordinata, riconoscendo dignità e diritti a migliaia di lavoratori siciliani».