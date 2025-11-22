Regione, Schifani si premia da solo: a farlo Ambasciatore dell’ambiente è il suo stesso assessorato

22/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Se scrive, se le suona e se le canta pure. Ed è ancora poco. In questo caso, il presidente della Regione Siciliana se le premia anche. È lo strano caso di Renato Schifani nominato Ambasciatore dell’ambiente all’interno della prima edizione del premio Custode dell’ambiente. Un premio organizzato dal suo stesso assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ad Agrigento. Diretto dall’assessora Giusi Savarino, in quota Fratelli d’Italia. Che ha, di fatto, premiato il suo capo. E non solo: pure il presidente del Senato Ignazio La Russa, e dell’Ars Gaetano Galvagno. Per parafrasare Andy Warhol, insomma, «una medaglia non si nega a nessuno». Solo dopo, anche a un lungo elenco di imprese, realtà e qualche amministratore locale.

La motivazione del premio

La prima edizione del premio Custode dell'ambiente vinto da Schifani

L’autocelebrazione, però, rimane una novità che stupisce. Così come le motivazioni del premio per l’ambiente assegnato a Schifani: «Per aver sostenuto con determinazione soluzioni innovative per trasformare i rifiuti in risorsa – si legge in una nota della Regione – dando impulso alla realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. E aver promosso un nuovo sistema che permetterà alla Sicilia di archiviare le discariche, per un modello moderno, pulito ed efficiente». Il riferimento è al nuovo piano regionale dei rifiuti approvato da Schifani, che però le discariche le ampliada 2 a quasi 9,5 milioni di metri cubi – e ne prevede anche una nuova, a Pachino, nel Siracusano. Archiviate, dunque, le emergenze: dagli incendi del 2023 alle dighe siciliane che, seppur operative, non sono mai state collaudate. Passando per il consumo eccessivo di suolo.

La dichiarazione di Schifani

Ma Schifani prende il premio e raddoppia. Sottolineando come la tutela dell’ambiente sia ormai per tutti, e per la Regione Siciliana in particolare, «un valore non negoziabile, primario, insito nel nostro essere siciliani». E ne approfitta per un ulteriore annuncio, uno di quelli che, dice, cambierà il futuro dell’Isola. «A breve sarà restituito a Palermo e alla Sicilia il Castello Utveggio – spiega il presidente – destinato a ospitare convegni internazionali di grande livello. Mi impegno a organizzare lì una grande conferenza internazionale per l’ambiente». E, chissà, magari anche una seconda edizione del premio. In cui a essere premiato potrebbe essere un assessore. Di tutto questo, però, resta un’immagine: la stretta di mano tra l’azzurro Schifani e la meloniana Savarino. Pace fatta? Vedremo. La campagna elettorale è ancora lunga.

Gli altri premiati

Ma Schifani ha dovuto dividere la ribalta con un illustre collega: il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricevuto il premio Custode dell’ambiente, intervenendo in videocollegamento. E pure con il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, pure lui insignito del titolo Ambasciatore dell’ambiente. Come Schifani. A margine, è toccato anche a imprese, enti e realtà. Compresi il Comune di Messina, con il sindaco Federico Basile, e Oliveri, con il primo cittadino Francesco Iarrera.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze