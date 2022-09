Regionali: alle 12 affluenza al 14,77 per cento. Per le politiche superato 19 per cento

Affluenza alle urne al 14,77 per cento alle ore 12 in Sicilia, dove oltre che per le Politiche si vota anche per le regionali. Gli elettori sono chiamati a scegliere il successore di Nello Musumeci, candidato a Roma.

A livello nazionale la percentuale dei votanti supera il 19 per cento. Tra le novità di questa tornata elettorale c’è il tagliando anti-frode che viene staccato dalle schede elettorale prima che le stesse vengano inserite nelle urne. Obiettivo quello di evitare il voto di scambio poiché il presidente del seggio registra il numero del tagliando prima dell’ingresso del seggio, salvo poi verificarlo all’uscita e staccarlo. Se i codici coincidono la scheda utilizzata per votare è la stessa. Tra le richieste anche quella di lasciare lo smartphone agli addetti al seggio prima di entrare in cabina.