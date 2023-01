Percepisce il reddito di cittadinanza ma possiede una barca a vela: dovrà restituire 15mila euro

Percepiva il reddito di cittadinanza, ma solcava le onde con una barca a vela. A tradire l’uomo sarebbe stato proprio un normale controllo in mare e il successivo incrocio di dati operato dai finanzieri della sezione operativa navale di Milazzo, nel Messinese. Che lo hanno denunciato e segnalato all’Inps, così da interrompere l’erogazione del sussidio ma permettere anche il recupero delle somme finora percepite e non dovute: oltre 15mila euro in poco meno di due anni. L’uomo era riuscito ad aggirare i paletti per ottenere il reddito immatricolando la barca in Belgio e non facendone alcuna menzione tra i beni posseduti – anche all’estero – nella propria dichiarazione dei redditi.