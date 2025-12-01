Reddito di cittadinanza, scoperti 74 percettori irregolari nel Nisseno

Reddito di cittadinanza percepito in modo irregolare nel Nisseno per un importo di 400mila euro. I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’articolata indagine sulla spesa pubblica. L’operazione trae origine da un’attività informativa del gruppo di Gela che aveva individuato un numero significativo di potenziali beneficiari privi dei requisiti previsti.

I controlli della Gdf e i percettori irregolari del reddito di cittadinanza nel Nisseno

Da quell’analisi preliminare i militari hanno avviato verifiche su un centinaio di nuclei familiari tra Gela e Niscemi, riscontrando numerose omissioni e dichiarazioni non veritiere nelle domande rivolte all’INPS. Le indagini hanno fatto emergere casi di cittadini extracomunitari privi del requisito del quinquennio di residenza, proprietari di veicoli di grossa cilindrata e soggetti con precedenti penali, anche legati alla criminalità organizzata.

In totale, sono stati monitorati contributi per circa 900mila euro, di cui 400mila ritenuti indebitamente erogati. L’esito delle verifiche ha portato alla segnalazione dei casi all’istituto previdenziale, che ha bloccato ulteriori somme non dovute per circa mezzo milione di euro.