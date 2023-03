Catania: non le riconoscono il Reddito di Cittadinanza, donna distrugge un Caf

Una donna è stata identificata e indagata in stato di libertà per i reati di danneggiamento

e minacce nei confronti di un lavoratore di un Caf di Catania. Stando a quanto è stato ricostruito finora, alla base dell’azione violenta della donna ci sarebbe il rigetto del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza. A identificare la donna sono stati gli agenti della polizia in servizio al commissariato Nesima che hanno effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio.