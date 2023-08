Podismo: il 12 agosto il trofeo città di Ravanusa. Percorso certificato da cinque chilometri

Manca una settimana al 30esimo trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, tradizionale appuntamento di mezza estate, in programma sabato prossimo a Ravanusa, in provincia di Agrigento. L’edizione del trentennale promette sorprese, novità e soprattutto quello spettacolo che la manifestazione riesce a regalare ogni anno. Tra le novità il sigillo da parte della World Athletics (Federazione Internazionale che racchiude tutte le federazioni di atletica mondiali) che ha riconosciuto la manifestazione valida come punteggio ai fini del ranking, inserendo la stessa nel Global Calendar.

L’altra novità riguarda la distanza sulla quale si correrà, un 5000 metri che gode della certificazione della federazione internazionale, unico percorso omologato per la distanza di corsa su strada del Centro Sud Italia. Start list ancora aperta con gli organizzatori che, malgrado la concomitanza con i prossimi mondiali di Budapest, stanno allestendo un parterre di atleti di tutto rispetto. Torna a Ravanusa alla ricerca del bis il burundiano Leonce Bukuru (Cosenza K42) quest’anno vincitore della classifica compensata del Vivicittà 2023 e secondo appena martedì scorso al Trofeo 4 Archi di Santo Stefano di Camastra. A dargli battaglia sarà il keniano Osea Kisorio Kimeli (Atletica Libertas Orvieto) vincitore per due volte della maratona di Palermo e lo scorso maggio secondo alla Maratonina di Scorzè. Pattuglia italiana più agguerrita che mai, nomi e particolari già nei prossimi giorni. Lo start della gara sarà dato alle 18.30.