Palermo, gruppo di ragazzini arrestati per rapina: anziani turisti e uno studente hanno denunciato

Cinque giovanissimi palermitani sono stati arrestati per rapina e tentata rapina. Dopo avere ricevuto una segnalazione di una rapina a danno di due turisti, i carabinieri sono intervenuti in pieno giorno nella centralissima via Maqueda. A conclusione delle indagini a essere arrestati sono stati un 19enne e quattro minorenni, tra cui anche due ragazzine.

I militari hanno individuato i cinque indagati che, poco prima, avrebbero violentemente aggredito una coppia di turisti 70enni in via Divisi per rapinarli. Un tentativo che non è andato in porto perché i due hanno opposto resistenza. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, poco dopo, i cinque giovanissimi avrebbero accerchiato e picchiato – fino a procurargli la frattura del setto nasale – un 20enne studente di Giurisprudenza. A lui sarebbero riusciti a portare via il cellulare e degli occhiali da vista. Le tre vittime hanno denunciato e riconosciuto i loro aggressori. Oltre alle loro dichiarazioni, le indagini si sono avvalse anche dall’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

Gli arresti sono stati convalidati dai competenti tribunali e ai quattro minorenni, su richiesta della Procura, è stata applicata la misura della custodia in carcere. Lo studente vittima della rapina è stato medicato all’ospedale Civico di Palermo ed è stato poi dimesso con una prognosi di trenta giorni.