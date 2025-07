Rapina a mano armata in una villetta a S. M. di Licodia: le indagini per individuare i cinque ladri

Cinque uomini armati sono entrati in una villetta nella zona delle vigne di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’episodio è avvenuto durante la notte scorsa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, quando i rapinatori hanno fatto irruzione, armati e con il volto coperto, hanno trovato i proprietari di casa – un 50enne e un 45enne – che dormivano in camera da letto.

Stando a ciò che è emerso, a dare l’allarme è stata la stessa coppia di proprietari di casa. I cinque uomini sarebbero riusciti a rubare oggetti di valore all’interno della villetta di Santa Maria di Licodia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò (sempre nel Catanese) che adesso stanno portando avanti le indagini del caso per arrivare a identificare i cinque uomini. Il 50enne è rimasto lievemente ferito.