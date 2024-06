Palermo, rapina supermercato armato di coltello a volto scoperto: arrestato un giovane

Rapina all’Eurospin di via Calogero Zucchetto a Palermo. Un giovane, a volto scoperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nel supermercato che si trova a pochi metri da via Messina Marine poco prima della chiusura. Ha puntato l’arma contro i dipendenti e li ha costretti a consegnare i soldi dell’incasso. Circa mille euro portati via dalla cassa. I dipendenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini. Poco dopo il giovane ripreso dalle telecamere sarebbe stato rintracciato e denunciato.