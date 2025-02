Giarre, dà una gomitata in faccia a una dipendente e rapina una parafarmacia

Una gomitata in faccia a una dipendente di una parafarmacia di Giarre (in provincia di Catania) per rubare i soldi della cassa. Per questo è stato arrestato ed è finito in carcere il 55enne Cateno Patanè accusato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

L’episodio risale al 13 novembre del 2024 quando, secondo la ricostruzione emersa nel corso delle indagini, l’uomo sarebbe entrato nella parafarmacia Alesar (che si trova al civico 57 di corso Lombardia a Giarre) per compiere una rapina. Una volta dentro, il 55enne avrebbe colpito con una gomitata al volto una delle dipendenti e poi sarebbe scappato con l’incasso.

Dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’attività è stato possibile ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fondamentali sono state anche le dichiarazioni delle vittime. Patanè, dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Giarre, è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.