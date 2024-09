Niscemi: aggrediscono e imbavagliano un 80enne per rapinarlo, lui urla e li fa scappare

In quattro sono finiti in carcere per una tentata rapina a un anziano di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Si tratta di due niscemesi e due catanesi accusati di avere tentato di rapinare un uomo di 80 anni nel mese di giugno del 2023. Nel corso delle indagini, è stata accertata la presenza dei due catanesi a Niscemi già il giorno prima della rapina. Per gli investigatori, sarebbero arrivati del Nisseno per compiere un sopralluogo.

Stando a quanto emerso durante le indagini, il piano sarebbe stato ideato dai due niscemesi, che si sarebbero rivolti ai catanesi per l’esecuzione materiale della rapina. Sarebbero stati poi i niscemesi, all’alba, ad accompagnare in auto i due catanesi (entrambi in regime di semilibertà durante un permesso premio) – insieme a un terzo uomo non ancora individuato -nell’abitazione dell’ottantenne. Questi, con il volto coperto, sarebbero entrati a casa dell’anziano.

La rapina, però, non sarebbe riuscita proprio per la reazione dell’anziano che, nonostante l’aggressione subita e la bocca imbavagliata dal nastro adesivo, è riuscito a urlare facendoli scappare. L’anziano ha riportato delle ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Il giudice per le indagini preliminari di Gela ha disposto la custodia in carcere, come richiesto dalla procura. Le indagini non sono ancora concluse e le condotte contestate agli indagati non sono ancora definitivamente accertate.