Feriscono un anziano nel giardino di casa per rubargli il portafoglio: due arrestati

Sono finiti in carcere due uomini indagati dalla procura distrettuale di Catania per rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un ultrasettantenne. Si tratta di Antonino Guglielmino e Sebastiano Rosario Aloisio, rispettivamente di 48 e di 44 anni, che, nell’estate 2022, hanno aggredito di spalle e ferito un anziano, per rubargli il portafoglio, nel giardino della propria abitazione. Uno dei malviventi, infatti, pur di impossessarsi del denaro della vittima, lo ha colpito fratturandogli dell’omero e causandogli una contusione al polso. Nella ricostruzione dell’accaduto, si è rivelata fondamentale la collaborazione di un testimone che passando a piedi dal luogo della rapina, ha sentito le urla e un uomo fuggire a piedi per raggiungere il complice che lo attendeva a bordo di un automobile. Le riprese di videosorveglianza nella zona hanno, inoltre, permesso l’individuazione della targa dell’autovettura con cui i due sono scappati e di constatare che il complice, seduto dal lato passeggero avesse i capelli a doppio taglio, una lunga barba nera ed un vistoso tatuaggio sul braccio destro che corrisponderebbe a quello di Aloisio. L’automobile ha effettuato una breve sosta lungo il percorso di fuga, in corrispondenza del muro perimetrale di uno stabile, in cui sono stati rinvenuti i documenti della vittima della rapina. Ulteriori accertamenti sul mezzo utilizzato per commettere il reato hanno, inoltre, appurato che il veicolo era stato regolarmente noleggiato da Guglielmino, individuato per caratteristiche somatiche, al soggetto ripreso alla guida del veicolo in fuga.