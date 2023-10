Menfi, rapina a mano armata in gioielleria. Arrestato un 32enne

Il 32enne palermitano Gaetano Lazzara è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo sarebbe l’autore di una rapina a mano armata avvenuta ieri sera nella gioielleria Campo di via Inico a Menfi, nell’Agrigentino. Il 32enne è stato colto in flagranza dai carabinieri all’interno del negozio. Qui i militari gli hanno sequestrato un revolver con sei cartucce calibro 380 e matricola abrasa. L’uomo adesso si trova al carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida. Un’altra rapina aveva colpito la stessa gioielleria lo scorso luglio.

Articoli correlati