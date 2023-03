Trapani, una rapina e cinque tentativi di estorsione: un 33enne è finito in carcere

É finito in carcere un 33enne ritenuto responsabile di rapine e tentate estorsioni a Trapani. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni delle vittime supportate dalle immagini registrate dai sistemi di telecamere di videosorveglianza delle diverse zone. Disoccupato e abituale assuntore di sostanze stupefacenti, l’uomo è ritenuto l’autore di cinque tentativi di estorsione e di un episodio di rapina. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, il 33enne avrebbe rivolto gravi minacce e anche esercitato delle violenze fisiche nei confronti delle vittime a cui avrebbe continuamente avanzato richieste di denaro: passanti, operatori sanitari dell’ospedale, fedeli in chiesta e clienti di vari negozi. Nel corso delle investigazioni è emerso che questi comportamenti fossero messi in atto dall’uomo in modo seriale. Questo lo avrebbe reso un uomo di «indubbia pericolosità» che, proprio per questo, avrebbe creato «un grave allarme sociale», specie tra il personale sanitari. Al termine degli adempimenti di rito, il 33enne è stato portato nella casa circondariale di Trapani.