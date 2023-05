Capaci: evadono dai domiciliari, rubano un’auto e scassinano un distributore

Due uomini, evasi dagli arresti domiciliari, sono stati arrestati con l’accusa di evasione e furto aggravato ai danni di un’area di servizio a Capaci, in provincia di Palermo. Dopo aver divelto la porta a vetri esterna del negozio con un blocco di cemento, i due di 30 e 33 anni, hanno rubato 351 pacchi di sigarette e 4 gratta e vinci, per un valore complessivo superiore ai 2000 euro. A bloccarli, i carabinieri di Carini dopo un breve inseguimento sulla strada statale 113. I militari hanno perquisito l’auto, risultata rubata, e recuperato la refurtiva per consegnarla al legittimo proprietario. I responsabili, già arrestati per un reato analogo, sono stati nuovamente sottoposti agli arresti domiciliari.