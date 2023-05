Caltanissetta: scippano collana d’oro a 85enne, ritrovata negli slip di una giovane

Hanno strappato dal collo di un’anziana, che stava camminando per strada a Caltanissetta, una collana d’oro. E non era la prima volta che madre e figlia – adesso agli arresti domiciliari – prendevano di mira sempre la stessa vittima di 85 anni. Dopo la denuncia fatta dall’anziana, i poliziotti hanno arrestato le due donne per rapina. La vittima, infatti, è riuscita a fornire agli agenti una descrizione delle due donne che sono state individuate nelle vie limitrofe e fermate. Si tratta di una 53enne e della figlia 23enne, entrambe pregiudicate. Durante le fasi dell’arresto, la ragazza ha consegnato ai poliziotti la collana d’oro che aveva nascosto negli slip. Nel corso della perquisizione a casa delle due donne, gli agenti hanno sequestrato una borsa con dentro documenti ed effetti personali della stessa vittima, provento di una precedente rapina. Su disposizione del pubblico ministero, le due donne sono finite agli arresti domiciliari.