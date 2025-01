Palermo, provano a rapinare un bar ma scappano quando si scopre che la loro pistola è giocattolo

Due giovani armati di pistola hanno tentato di compiere una rapina in un bar in via Galatea a Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, i due sarebbero arrivati davanti al bar a bordo di un’auto, probabilmente rubata. Urlando hanno minacciato il personale in servizio e chiesto i soldi che erano dentro la cassa.

A quel punto, però, qualcuno si sarebbe accorto che l’arma era una pistola giocattolo e così i due sono stati messi in fuga dallo stesso personale. Secondo gli investigatori, i due potrebbero essere gli stessi rapinatori che in questi giorni hanno tentato un furto a un distributore Esso in via Nicoletti. Anche in questo caso il titolare li ha messi in fuga.