Rapina in un bar di Carini. L’assalto di quattro uomini armati

Due rapine e un danneggiamento, a Palermo, a un bancomat. Il primo colpo è stato messo a segno nella sanitaria Demma in corso Calatafimi. In due armati di pistola sono entrati nel negozio e hanno portato via l’incasso. Il bottino è da quantificare. In provincia di Palermo, a Carini, quattro uomini sono entrati in un bar, al Cafè Nazionale, e con la pistola hanno minacciato i dipendenti. Hanno portato via soldi e stecche di sigarette. Le indagini sono condotte da carabinieri e polizia. Un giovane armato di cacciavite ha tentato di scardinare un bancomat della banca Credem in piazza Papa Giovanni Paolo II. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stato il vigilante che ha notato i movimenti strani del giovane. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del malvivente.