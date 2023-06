Ramacca, soccorritore dell’ambulanza del 118 con la cocaina e un coltello in auto

Un involucro con 37 dosi di cocaina e un coltello con la punta acuminata di 15 centimetri. È quanto i carabinieri hanno trovato nell’auto di un uomo di 47 anni, soccorritore dell’ambulanza del 118 di Ramacca, in provincia di Catania. Quando è stato fermato dai militari l’uomo, che procedeva a forte velocità lungo via Nazario Sauro verso viale Libertà, indossava la divisa di servizio. Il 47enne è stato arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio. Con un atteggiamento nervoso, dopo essere stato inseguito e raggiunto dai carabinieri, l’uomo ha giustificato la velocità con cui procedeva in auto con il fatto di dovere raggiungere il posto 118 di Ramacca, dove sarebbe l’unico autista dell’ambulanza.

Insospettiti dall’atteggiamento del 47enne, i militari hanno comunque proseguito con i controlli. Durante la perquisizione, nascosto dietro la leva del cambio, è stato trovato un coltello con punta acuminata di 15 centimetri, ma non solo. I carabinieri hanno notato anche che la cuffia in gomma della stessa leva appariva manomessa e non perfettamente collocata nella propria sede. Dopo averla smontata, hanno trovato un involucro di cellophane contenente ben 37 dosi di cocaina. Dalle successive verifiche l’auto, intestata alla moglie, è risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria. Infine, è emersa una ulteriore circostanza aggravante: al momento del controllo, l’uomo risultava impiegato in turno al servizio 118. Però non sarebbe stato effettivamente disponibile in caso di necessità dell’attivazione del sistema di pronto soccorso. Il 47enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.