Ramacca, incendio in una palazzina: morto un 62enne

Foto da vigili del fuoco di Palermo su Facebook

A Ramacca, in provincia di Catania, un 62enne è morto intossicato dal fumo di un incendio. È successo stamattina all’alba, quando in una palazzina disabitata di via Cola di Rienzo è divampato un incendio, forse per un corto circuito. Secondo i primi accertamenti, l’uomo – che abitava nella casa di fronte a quella andata a fuoco – è morto intossicato dal fumo denso, forse nel tentativo di spegnere il rogo. Il 62enne avrebbe perso i sensi e battuto la testa. Pare che con lui ci fosse anche un’altra persona, comproprietaria dell’immobile: pare sia riuscita a uscire dalla palazzina e ora sia intossicata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.