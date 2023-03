Vittoria, vittima di una rapina si ritrova in ospedale nella barella accanto al suo aggressore

La vittima di una rapina si è ritrovata, poche ore dopo l’aggressione, in un ospedale del Ragusano accanto al suo aggressore. Anche lui rimasto ferito, era in attesa di una visita. Il 27enne (V.D. sono le sue iniziali) è stato arrestato. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 27enne avrebbe rapinato l’uomo mentre stava lavando la sua auto insieme alla famiglia. Nell’attesa della procedura di asciugatura della macchina, la vittima sarebbe stata spinta alla spalle dal 27enne che, con tono minaccioso, gli avrebbe intimato di consegnargli dei soldi. A quel punto il 27enne avrebbe iniziato a colpirlo con calci e pugni fino a stordirlo e farlo cadere a terra per rubargli il cellulare e il portafogli prima di scappare a piedi. Il tutto davanti alla moglie e ai figli della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha portato la vittima al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Lì sarebbe poi arrivato anche il 27enne con una ferita di arma da taglio alla gamba. In attesa di essere visitato, è stato sistemato in una barella proprio accanto alla vittima. A dividerli solo un pannello. I militari lo hanno riconosciuto dopo avere visionato le immagini di videosorveglianza dell’autolavaggio. La conferma è poi arrivata dal riconoscimento della vittima stessa. Il 27enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali ed è stato portato in carcere.