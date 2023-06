Ragusa, entra a casa della ex contro la sua volontà ma finisce in carcere

Sarebbe entrato in casa della ex fidanzata contro la sua volontà e nonostante la donna si fosse opposta con tenacia. Ed è stata lei poi a chiamare la polizia e a fare arrestare l’uomo che è finito nel carcere di Ragusa con l’accusa di violazione di domicilio. Dopo la telefonata di segnalazione, nell’abitazione che si trova nel centro storico del capoluogo ibleo è intervenuta una volante. Lì, in casa, i poliziotti hanno trovato l’uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e contro la famiglia. Arrestato, è stato portato nel carcere di Ragusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.