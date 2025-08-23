Ragusa: tentato omicidio a Scicli, grave allevatore 45enne

Un allevatore di 45 anni è stato gravemente ferito nella notte a Scicli, in provincia di Ragusa. L’uomo, G.R. le sue iniziali, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in contrada Fondo Oliva, nelle campagne dello sciclitano. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico intorno all’una e trenta, il 45enne si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul caso indagano i carabinieri di Modica.