Ragusa, due persone denunciate dopo un controllo: una aveva un’arma, l’altra non poteva stare in Italia

Un manganello illegale e un decreto di espulsione non rispettato. A Ragusa due persone sono state denunciate in stato di libertà. Tra le vie del centro storico ragusano i carabinieri hanno notato un’auto con a bordo tre persone che secondo i militari avevano un «fare guardingo e circospetto», per cui hanno deciso di fermare la macchina e di fare un controllo. La conducente dell’auto – una 26enne di origine tunisina – è stata trovata in possesso di un manganello telescopico vietato, mentre uno dei passeggeri – un 29enne anche lui di origine tunisina – è stato trovato senza documenti.

Dopo i controlli effettuati in caserma, è risultato che il giovane è stato espulso dall’Italia nel 2022. La giovane è stata denunciata per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, il ragazzo è stato denunciato e – verificato il suo stato di clandestinità sul territorio italiano – collocato in un centro per il rimpatrio, in attesa dell’espulsione.