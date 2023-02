Maltempo a Ragusa: frane, allagamenti, un ponte crollato e persone in ipotermia

Frane, allagamenti, la linea ferroviaria Siracusa-Modica-Gela interrotta, strade chiuse al traffico, persone rimaste bloccate in auto o in casa a causa dell’acqua alta. C’è anche la provincia di Ragusa tra le zone più colpite dal maltempo. In particolare tre interventi dei vigili del fuoco a Comiso, dove un signore bloccato in auto dopo essere sceso per non farsi trascinare dalla corrente si è aggrappato a una ringhiera in attesa dei soccorsi. Quando sono arrivati i pompieri lo hanno trovato con l’acqua che ricopriva le gambe e in

stato di ipotermia. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sempre a Comiso sono ste tratte in salvo altre due persone che non potevano uscire dalla propria abitazione a causa dell’acqua alta che si infiltrava all’interno. A Santa Croce Camerina, Punta braccetto è isolata perché il ponte si è sbriciolato. Numerosi gli interventi per allagamenti, alberi divelti, cartelloni pubblicitari. I pompieri sono intervenuti anche per un incendio che ha coinvolto i suppellettili depositati nello scantinato di una casa. A Ispica si sta intervenendo per alberi su cavi elettrici in tensione.