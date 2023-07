Ragusa, 38enne muore investito mentre attraversa la strada

Un uomo di 38 anni, Samuele Giudice, ha perso la vita mentre attraversava la strada la scorsa notte all’uscita di Ragusa. Il sinistro – avvenuto intorno alle ore 2,30 – si sarebbe verificato lungo la provinciale 25 che da Ragusa porta a Marina di Ragusa. Stando alle prime informazioni emerse, il 38enne – titolare di un’officina meccanica – sarebbe stato investito da una Bmw guidata da un 20enne di origine albanese. La vittima pare si trovasse sul posto per dei problemi all’auto. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si sta indagando sull’accaduto. Intanto si continua a morire sulle strade siciliane: l’altro ieri a Marsala (in provincia di Trapani) un ragazzo di 18 anni è morto nello scontro con un muro mentre viaggiava a bordo di un’auto.