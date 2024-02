Ragusa, furti nelle chiese: individuati i responsabili

La squadra mobile di Ragusa, in collaborazione con il commissariato di Vittoria, ha individuato gli autori dei furti e tentati furti perpetrati all’interno di quattro chiese di Ragusa e provincia. Si sarebbero appropriati, secondo gli inquirenti, di denaro e materiale informatico.

I furti hanno evidenziato un modus operandi univoco: avvenivano sempre in orari notturni. I malviventi, approfittando dell’assenza dei fedeli e dei sacerdoti, dopo essersi introdotti all’interno dei locali sacri, forzando porte o finestre, si sono impossessati di tutto quello che sono riusciti a trovare negli

uffici dei parroci.

Le indagini poste in essere dagli investigatori hanno permesso di arrivare in pochissime ore alla all‘individuazione dei responsabili grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti nelle immediate vicinanze dei luoghi teatri degli eventi.