Ragusa, 300 euro a settimana «in cambio di protezione»: 33enne arrestato per estorsione

Un’estorsione ai danni di un imprenditore. È questo il motivo per cui è finito in carcere un 33enne (G. G. sono le sue iniziali) dopo la denuncia presentata da parte della vittima alla polizia. L’imprenditore ha raccontato di avere ricevuto dal 33enne la richiesta di 300 euro a settimana «in cambio di protezione». Servizi di appostamento e pedinamento hanno permesso agli agenti di riuscire a cogliere l’estortore in

flagranza con addosso le banconote della vittima. Bloccato per strada subito dopo la consegna del denaro, il 33enne ha provato a scappare a bordo di un’auto guidata da un conoscente.

Al momento, gli inquirenti stanno anche valutando la posizione del conducente della macchina che ha accompagnato l’estortore sul posto pattuito con l’imprenditore per la consegna del denaro. Al momento, infatti, c’è da valutare il ruolo di questo secondo uomo che potrebbe essere complice dell’estorsione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Ragusa.