Catania, arrestato un pusher in bicicletta

26/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un pusher in bicicletta a Catania. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un giovane passare in via Abate Silvestri del quartiere San Giovanni Galermo di Catania, all’altezza del parco giochi, a bordo di una bicicletta.

Il controllo del pusher in bicicletta

I militari hanno deciso di sottoporre a un controllo il 27enne catanese. Quando ha capito che stava per essere fermato dai carabinieri, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote ha cercato invano di divincolarsi ma è stato immediatamente bloccato. Gli investigatori hanno subito notato una grossa sporgenza all’altezza dell’addome e, quindi, hanno chiesto al 27enne di consegnare eventuali sostanze illecite in suo possesso.

L’arresto

E così il 27enne ha spontaneamente consegnato tre grossi involucri trasparenti contenenti complessivamente 500 grammi circa di marijuana. Le operazioni di ricerca comunque effettuate sulla sua persona hanno permesso ai carabinieri di recuperare anche 100 euro. Sia i soldi – ritenuti provento di attività illecita – che la droga sono stati sequestrati al pusher in bicicletta dai carabinieri. Sulla base degli indizi raccolti, il 27enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
Leggi la notizia

Un pusher in bicicletta a Catania. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un giovane passare in via Abate Silvestri del quartiere San Giovanni Galermo di Catania, all’altezza del parco giochi, a bordo di una bicicletta. Il controllo del pusher in bicicletta I militari hanno deciso di sottoporre a […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]