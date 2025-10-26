Un pusher in bicicletta a Catania. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un giovane passare in via Abate Silvestri del quartiere San Giovanni Galermo di Catania, all’altezza del parco giochi, a bordo di una bicicletta.

Il controllo del pusher in bicicletta

I militari hanno deciso di sottoporre a un controllo il 27enne catanese. Quando ha capito che stava per essere fermato dai carabinieri, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote ha cercato invano di divincolarsi ma è stato immediatamente bloccato. Gli investigatori hanno subito notato una grossa sporgenza all’altezza dell’addome e, quindi, hanno chiesto al 27enne di consegnare eventuali sostanze illecite in suo possesso.

L’arresto

E così il 27enne ha spontaneamente consegnato tre grossi involucri trasparenti contenenti complessivamente 500 grammi circa di marijuana. Le operazioni di ricerca comunque effettuate sulla sua persona hanno permesso ai carabinieri di recuperare anche 100 euro. Sia i soldi – ritenuti provento di attività illecita – che la droga sono stati sequestrati al pusher in bicicletta dai carabinieri. Sulla base degli indizi raccolti, il 27enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.