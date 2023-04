Marijuana e crack negli slip, quasi tre chili di droga nella Citroen: arrestato 42enne

Un catanese di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia, in provincia di Catania, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato il conducente di una Citroen C3 percorrere ad alta velocità la strada statale 417, per poi fermarsi in un’area di servizio. Fermato dai militari, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di circa 2,5 grammi di hashish ,custoditi in un piccolo contenitore nella tasca dei jeans e di due dosi di marijuana e due di crack nascosti dentro gli slip. Ma è nell’autovettura che il 42enne nascondeva il pezzo grosso: sul pianale della Citroen, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto due involucri di plastica contenenti complessivamente 2,900 chilogrammi di marijuana. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.