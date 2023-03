Arrestati 4 pusher in via Capo Passero, presi dopo un inseguimento nelle scale di un palazzo

Quattro spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri in via Capo Passero a Catania. Tre maggiorenni, rispettivamente di 18, 20 e 46 anni ed un minorenne di 16 anni, sono stati colti in flagranza di reato e sono stati bloccati al termine di un inseguimento a piedi nelle scale di una palazzina, in cui avevano cercato rifugio. I militari li avevano notati mentre, suddivisi in due coppie e distanti tra loro alcune decine di metri, tenevano nelle mani alcune bustine di plastica e due radio ricetrasmittenti, mentre erano impegnati gli uni a parlare con gli occupanti di un’autovettura, gli altri a dare indicazioni ai conducenti di altri autoveicoli, facendoli accostare ai margini della strada per la compravendita della droga.

I militari hanno recuperato 122 dosi di cocaina e 39 di marijuana e due ricetrasmittenti, sulla cui frequenza radio, i carabinieri hanno udito interlocutori ignoti che, concitatamente, segnalavano la presenza dei militari in via Capo Passero. Il magistrato ha disposto per il minorenne il collocamento in un istituto penitenziario minorile, per il 46enne la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza e per il 18enne e il 20enne gli arresti domiciliari.