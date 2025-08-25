Pugno in faccia al sindaco di Valverde: a colpirlo un consigliere dell’opposizione

Un pugno in faccia sferrato al sindaco di Valverde Domenico Caggegi da parte di un consigliere comunale dell’opposizione dello stesso Comune in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito da La Sicilia, l’aggressione sarebbe avvenuta questa mattina non lontano dal municipio di Valverde, in piazza del Santuario. Alla base del gesto ci sarebbe un astio, non solo e non tanto politico, tra i due. Prima di colpirlo in pieno volto, infatti, il componente della minoranza del civico consesso di Valverde avrebbe urlato al primo cittadino prima un’offesa e poi un’accusa: «Sei un pezzo di merda, mi stai togliendo il pane per mangiare». Stando a quanto emerso finora, il consigliere di opposizione incolpa il sindaco di allontanare i clienti dalla sua attività imprenditoriale per favorire altri concorrenti. Un’accusa che il primo cittadino nega in modo categorico.

Dopo l’aggressione, avvenuta anche davanti a diversi testimoni e in una zona della cittadina dove ci sarebbero anche delle telecamere del sistema di videosorveglianza, Caggegi ha chiamato sia un’ambulanza che i carabinieri. Per il sindaco, al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro dove è stato visitato, i medici hanno indicato una prognosi di 15 giorni. Il primo cittadino è in attesa del referto per andare a formalizzare la denuncia dai carabinieri che, nel frattempo, hanno già avviato le prime attività di indagine per ricostruire in modo chiaro tutta la dinamica di quanto accaduto.