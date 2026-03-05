Foto di polizia

Ha sferrato un pugno in faccia a una donna per rubarle il cellulare modello Iphone. Adesso per un 18enne è scattato l’arresto per rapina. Gli agenti sono intervenuti nei pressi di piazza Giulio Cesare, a Palermo, raccogliendo la richiesta di aiuto della giovane. La vittima, soccorsa da personale del 118 e condotta al Pronto soccorso per accertamenti, ha raccontato di essere stata colpita in faccia dal 18enne, indicato ai poliziotti mentre fuggiva a piedi.

L’inseguimento e l’arresto del 18enne

Immediato è scattato l’inseguimento tra le vie Roma e Maqueda sino all’interno del mercato di Ballarò. Giunto all’altezza di corso Tukory, il 18enne, originario della Tunisia, è stato bloccato. Addosso aveva ancora l’Iphone appena rubato e restituito alla giovane vittima. Per lui sono scattate le manette e, accertata l’irregolarità sul suolo italiano, è stato indagato anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Al termine degli accertamenti è stato condotto in carcere in attesa di udienza di convalida.