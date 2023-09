Lavoro, nuovo portale di incontro domanda-offerta dopo il progetto Men tra Sicilia e Malta. Due giorni dedicati ad Acireale

Fare incontrare domanda e offerta di lavoro, sviluppare competenze e allargare il bacino di ricerca dei giovani siciliani anche alla vicina isola di Malta. Sono i risultati del primo anno del progetto transfrontaliero Excellent Mediterranean Net, in acronimo MEN, con capofila il Comune di Acireale e il coordinamento del GAL Terre di Aci. Un percorso – finanziato dal programma Interreg V-A Italia Malta dell’UE – che ha già portato cento giovani siciliani a vivere sei mesi di formazione e lavoro retribuito a Malta. Ma che adesso vuole estendere i risultati del metodo anche nelle rispettive isole. Per questo è prevista una due giorni di incontri, il 14 e il 15 settembre, ad Acireale. Per presentare la piattaforma online pronta a ospitare le candidature di imprese alla ricerca di personale e quelle dei cittadini in cerca di impiego o esperienze formative. Con particolare attenzione a quattro settori: la salvaguardia ambientale, il turismo sostenibile, la blue economy – un modello di sostenibilità attraverso l’innovazione tecnologica -, il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini.

Nella due giorni di settembre si alterneranno imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle istituzioni, laboratori, oltre che aziende e candidati alle posizioni lavorative. Si comincerà il 14 settembre nello spazio convegni dell’Angolo Paradiso della Villa Belvedere, dove le imprese disponibili potranno incontrare i giovani interessati e offrire loro dei colloqui; oltre a tavoli dedicati ai temi dell’iniziativa. Si continuerà il giorno dopo con due workshop: al mattino in via Ruggero Settimo 5, sempre ad Acireale, e nel pomeriggio nei locali del Living Lab delle Aci, un nuovo spazio in via San Giovanni Nepomuceno 8 che verrà inaugurato proprio in quell’occasione. Dedicata all’innovazione e allo sviluppo, questa sede – con una parte aperta alla realtà virtuale aumentata – accoglierà laboratori per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi da testare grazie alle stampanti 3D messe a disposizione gratuitamente per imprenditori e artigiani, ma anche laboratori di valorizzazione del patrimonio tradizionale e immateriale delle Aci a vantaggio di studenti e turisti. Spazio sarà dato anche al welfare di prossimità per accompagnare e sostenere le persone più fragili del territorio.