Smerciavano sui social falsi profumi griffati. Sequestrate 350 confezioni

Trecentocinquanta confezioni di profumi con i marchi e loghi contraffatti di note case produttrici (Armani, Dior, Tom Ford, Bulgari, Gucci e Chanel) e pronti per essere commercializzati sono state sequestrate da militari della Guardia di finanza di Catania, che hanno denunciato alla procura due persone per concorso nei reati di contraffazione e ricettazione. Il sequestro è il risultato di un monitoraggio dei canali social, dove i due commercianti mettevano in vendita gli articoli da profumeria a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato.