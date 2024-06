A Priolo Gargallo trovato un petardo già esploso nella macchina di un assessore

Un petardo già esploso nella macchina dell’assessore. A Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, sarebbe stato trovato un petardo già esploso nel cofano dell’auto dell’assessore alla legalità, Christian Bosco. È stato necessario l’intervento degli artificieri della polizia, che hanno recuperato l’ordigno. In una nota l’amministrazione comunale di Priolo Gargallo condanna «fermamente il vile gesto intimidatorio. Auspica che la procura di Siracusa e le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto e che dispongano tutte le misure necessarie a proteggere sia l’assessore sia le persone che gli stanno vicino». A gennaio 2017 Bosco è stato oggetto di un presunto atto intimidatorio: in quell’occasione sono stati uccisi per avvelenamento alcuni cani della sua famiglia.