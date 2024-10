Messina: prete arrestato per abusi sessuali su una donna ospite di una casa accoglienza

Foto di Grant Whitty su Unsplash

Un sacerdote è stato accusato, e posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna ospite in una casa di accoglienza di Messina. Le indagini, delegate alla sezione di polizia giudiziaria della procura di Messina, sono avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima su episodi di abuso avvenuti nella struttura.

«Il giudice per le indagini preliminari – dice la procura messinese – ritenendo sussistente una piattaforma indiziaria grave (costituita da testimonianze, acquisizioni documentali e sopralluoghi) di colpevolezza e un concreto rischio di reiterazione del reato, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. In base alle prime informazioni – continuano dalla procura – il sacerdote nell’estate del 2022, approfittando della debolezza della vittima, avrebbe costretto la giovane donna, cittadina extracomunitaria da poco arrivata in Italia, a subire atti sessuali».