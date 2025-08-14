Pozzallo, deportista salva tartaruga caretta caretta ferita da un amo da pesca

14/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Non riusciva a muoversi, perché aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale. Era destinata a una brutta fine la tartaruga caretta caretta trovata e, così, salvata da un deportista, stamattina, al largo del porto commerciale di Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo ha subito allertato la sala operativa della Capitaneria di porto e Guardia costiera locale, permettendo l’attivazione della procedura di recupero. La tartaruga è quindi stata presa in custodia, fino all’arrivo del personale del Wwf. Che l’ha poi trasferita in un apposito centro da dove, dopo essere stata curata, verrà immessa di nuovo in libertà, nel suo habitat naturale. Una storia a lieto fine che insegna anche a chi va per mare le buone prassi in caso di avvistamento di animali marini feriti o in difficoltà, contattando le locali Capitanerie di porto, oltre che i normali numeri per le emergenze in mare: il numero unico di emergenza 112 e il numero blu 1530, gratuiti da tutta Italia, anche dal cellulare.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Quasi tremila uccellini di specie protette pronti a essere venduti a Malta: trovati al porto di Pozzallo «in condizioni critiche»
Leggi la notizia

Non riusciva a muoversi, perché aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale. Era destinata a una brutta fine la tartaruga caretta caretta trovata e, così, salvata da un deportista, stamattina, al largo del porto commerciale di Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo ha subito allertato la sala operativa della Capitaneria di porto e Guardia costiera […]

Cantieri di servizio, se l’offerta di lavoro pubblico è pagata 97 euro al mese: «Ennesimo schiaffo a chi vive ai margini»
Leggi la notizia

Non riusciva a muoversi, perché aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale. Era destinata a una brutta fine la tartaruga caretta caretta trovata e, così, salvata da un deportista, stamattina, al largo del porto commerciale di Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo ha subito allertato la sala operativa della Capitaneria di porto e Guardia costiera […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]