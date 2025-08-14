Pozzallo, deportista salva tartaruga caretta caretta ferita da un amo da pesca

Non riusciva a muoversi, perché aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale. Era destinata a una brutta fine la tartaruga caretta caretta trovata e, così, salvata da un deportista, stamattina, al largo del porto commerciale di Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo ha subito allertato la sala operativa della Capitaneria di porto e Guardia costiera locale, permettendo l’attivazione della procedura di recupero. La tartaruga è quindi stata presa in custodia, fino all’arrivo del personale del Wwf. Che l’ha poi trasferita in un apposito centro da dove, dopo essere stata curata, verrà immessa di nuovo in libertà, nel suo habitat naturale. Una storia a lieto fine che insegna anche a chi va per mare le buone prassi in caso di avvistamento di animali marini feriti o in difficoltà, contattando le locali Capitanerie di porto, oltre che i normali numeri per le emergenze in mare: il numero unico di emergenza 112 e il numero blu 1530, gratuiti da tutta Italia, anche dal cellulare.